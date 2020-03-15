المكسيك تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد



حثت الحكومة المكسيكية مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزارتي الصحة والخارجية أكدتا على أن المكسيك ستبقي قنصلياتها وسفاراتها بالخارج مفتوحة لتقديم المساعدة لرعاياها بالخارج.



وناشدت السلطات المكسيكية أي مسافر يعاني من أعراض المرض بضرورة التواصل مع الفرق الصحية التي تقوم بأعمال المراقبة في جميع نقاط الدخول إلى المكسيك.



يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.