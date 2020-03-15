الأردن: تعقيم عدد من المواقع الأثرية والسياحية بعجلون لمكافحة «كورونا»

نفذت مديرية سياحة محافظة عجلون الأردنية، اليوم الأحد، حملة لتعقيم عدد من المواقع الأثرية والسياحية؛ احترازيًا لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال مدير سياحة عجلون، محمد الديك، إن الهدف من الحملة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على سلامة الزوار والسياح والموظفين.

وأكد على أن الحملة نفذت في مركز الزوار بالمديرية وقلعة عجلون الأثرية وموقع مار الياس؛ نظرًا لارتياد هذه الأماكن بشكل مستمر من قبل الزوار والسياح من مختلف الجنسيات.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من ستة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 160 ألف إصابة.