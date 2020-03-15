مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب بتعطيل العمل 14 يوما للحد من انتشار كورونا

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الأحد، الحكومة بتعطيل العمل لمدة 14 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد عضو المفوضية فاضل الغراوي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - على ضرورة البدء بحملات تعقيم ميدانية للحفاظ على حياة المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

وطالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، داعية إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية.

يشار إلى أن عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر التجوال فيها ، كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث أعلنت محافظتا أربيل والسليمانية عن فرض حظر للتجوال بدأ منذ الأمس وينتهي يوم غد الاثنين ، فيما أعلنت محافظة بابل عن فرض حظر للتجوال في قضاء المسيب فقط من اليوم الأحد ويستمر حتى إشعار آخر.

وسجلت العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بفيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.