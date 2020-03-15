رئيس وزراء المغرب: قد نجري تعديلا على موازنة 2020 بسبب فيروس كورونا والجفاف

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت، إن المغرب قد يجري تعديلا على موازنة العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وموجة الجفاف التي تعاني منها البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقل موقع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية عن العثماني قوله إن هناك تعليمات صدرت من الملك محمد السادس من أجل التعامل بشفافية مع المواطنين المغاربة بخصوص كل الإجراءات التي تهم التعاطي مع "فيروس كورونا".

وأضاف رئيس الوزراء ضمن حوار مباشر مع عدد من القنوات التلفزيونية الحكومية، ردا على سؤال بخصوص "المشككين في المعطيات الرسمية"، أن التعليمات الملكية واضحة تماما بهذا الشأن، وينبغي أن تحضر الثقة من لدن المواطنين.