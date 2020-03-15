 البحرين توقف النشاط الرياضي في الصالات المغلقة للتصدى لكورونا - بوابة الشروق
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البحرين توقف النشاط الرياضي في الصالات المغلقة للتصدى لكورونا

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 2:10 م | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 2:10 م

أوقفت وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية النشاط الرياضي داخل الصالات المغلقة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة.

وقررت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين بنا اليوم الأحد - تعليق حضور الجماهير والمشجعين والمتابعين في جميع المباريات والمسابقات والفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية في جميع المنشآت الشبابية والرياضية بالمملكة حتى إشعار آخر.

كما قررت استمرار الألعاب والأنشطة الرياضية التي يتم ممارستها في الأماكن المفتوحة - بدون جمهور - على أن يتم التأكد من استمرار اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية، تنفيذ الإرشادات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من مباشرة عمليات التطهير والتعقيم والفحص الطبي اللازم وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها.


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