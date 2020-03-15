وزير المالية القبرصي يكشف عن إجراءات اقتصادية جديدة لمكافحة فيروس كورونا

كشف وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس اليوم الأحد، عن عزم بلاده اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) داخل البلاد.

وأعلن بيتريديس - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية - أن مجلس الوزراء سيعقد في وقت لاحق اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس، اجتماعا استثنائيا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الاقتصادية المنتظرة لدعم الاقتصاد في خضم أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم إعداد هذه الإجراءات من قبل وزارتي المالية والعمل، من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع السياحة من خلال تعزيز السيولة.. كما ستفيد هذه الإجراءات أيضاً الفئات الضعيفة في المجتمع، وأولياء الأمور الذين يمكثون بالمنازل مع الأطفال بسبب إغلاق المدارس وأولئك الذين يبقون في المنزل بسبب الأزمة، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل مجموعة من المنح والمساعدات والإعفاءات الضريبية.

بدورها، قالت وزيرة العمل القبرصية زيتا إميليانيدو إن مثل هذه الإجراءات ستحمي الوظائف والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك العمال الذين تضرروا من إغلاق المدارس.

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس قد أكد - في تصريحات أدلى بها يوم أمس السبت - أن الهدف هو حماية الشعب، ولهذا أعلن رئيس الجمهورية سلسلة من الإجراءات.. كما يتم مراجعة الأوضاع بشكل يومي ولم يُستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات، محذرا من أن الفيروس سينتشر ولكن المهم هو أنه لا يزال تحت السيطرة.