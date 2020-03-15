أردني مصاب بفيروس «كورونا» يهرب من المستشفى

أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة بالأردن، الدكتور عبدالرزاق الخشمان، هروب مواطن أردني مصاب بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» من المستشفى قبل عزله وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

وأوضح مدير المستشفى، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الأحد، أن المواطن هو من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم، موضحًا أن المصاب قدم من بريطانيا قبل أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس.

ولفت إلى أن الكوادر الطبية العاملة في المستشفى اكتشفت أن المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى، مؤكدا إبلاغ الجهات الأمنية المختصة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من ستة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 160 ألف إصابة.