ارتفاع عدد الوفيات في إيران من جراء فيروس كورونا إلى 724

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد -حتى ظهر اليوم الأحد- 13 ألفًا و938 إصابة، والمتوفين 724، والمتعافين 4 آلاف و590 حالة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، قال «جهانبور» في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1209 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 13 ألفًا و938 حالة حتى الآن.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4590 شخصًا، وتوفي 113 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 724 شخصًا.

وسجلت إيران أكبر عدد من الوفيات خارج الصين إضافة إلى تزايد حالات الإصابة، وتتضمن حالات الإصابة والوفاة مسؤولين كبار بالدولة.