كورونا يطغى على أول مناظرة بين بايدن وساندرز

يتواجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والسيناتور بيرني ساندرز، خلال ساعات، لأول مرة في مناظرة ثنائية في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، التي بات يطغى عليها الآن تفشي فيروس كورونا الجديد.

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي اودى بحياة 57 أمريكياً حتى الآن وشل الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد. وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس بايدن، المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديموقراطي الاجتماعي"، لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

ونقل مسؤولي الحزب الديموقراطي مقر المناظرة من ولاية أريزونا إلى استوديو تلفزيوني في العاصمة واشنطن، وبدون حضور، تخوفاً من انتقال العدوى.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء المقبل، في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا أعلنت، أول أمس، إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة وسلامة الناخبين. وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.

وأقام بايدن، الذي يعتمد أكثر على أصوات الشريحة الأكبر سناًَ والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حملاته الانتخابية عبر الانترنت وحض الناخبين على إيجاد سبل بديلة للإدلاء بأصواتهم.

وبدا ساندرز أكثر تأييداً لإرجاء الانتخابات التمهيدية بدون أن يدعو بشكل واضح إلى إجرائها في موعد آخر.

وقال ساندرز إن على المسؤولين "التأكد من أن كل من يريد التصويت، سيكون لديه حق التصويت، وربما لن تكون الحالة كذلك الآن".

وبعد بداية متعثرة، نجح بايدن بالتقدم في السباق الانتخابي، بعدما فاز بالانتخابات في كل الولايات الجنوبية الأمريكية حتى الآن.

ويتصدر بايدن السباق مع 878 مندوباً حتى الآن، مقابل 725 مندوباً لبيرني ساندرز. وللفوز بالانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية من 1991 مندوباً.