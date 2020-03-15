«الصحة الجزائرية» تطلق موقعا إلكترونيا للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

أطلقت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، موقعا إلكترونيا للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشرح كيفية تفادي العدوى.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم الأحد - أن الموقع (http://covid19.sante.gov.dz ) المتوفر باللغتين العربية والفرنسية يضم عدة أقسام يمكن للمتصفح الاطلاع من خلالها على كل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا الذي أضحى وباء عالميا والذي بلغت عدد الإصابات المؤكدة به في الجزائر 45 حالة، حسب آخر الإحصائيات الرسمية.

ويوفر الموقع تعريفا موجزا ومبسطا لفيروس كورونا ونبذة عن تاريخ ظهوره الذي كان بمدينة ووهان الصينية، بالإضافة للأسئلة الشائعة على غرار مصدر الفيروس وكيفية انتقاله وتشخيصه، بالإضافة إلى أهم أعراضه المرضية و كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها، فضلا عن تعليمات موجهة للأشخاص الذين ينوون السفر.

وخصص الموقع صفحة للمتابعة اليومية التي تقوم بها وزارة الصحة في رصدها لتفشي الفيروس بالجزائر، بالإضافة إلى نشر أهم التصريحات الرسمية في هذا الشأن.