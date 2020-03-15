 النمسا تضع 3 أسباب فقط لخروج مواطنيها من منازلهم في ظل تفشي كورونا - بوابة الشروق
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النمسا تضع 3 أسباب فقط لخروج مواطنيها من منازلهم في ظل تفشي كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
سارة أحمد
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 5:10 م | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 5:10 م

قررت السلطات النمساوية، اليوم الأحد، منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مستشار النمسا سيباستيان كورتز لوكالة الأنباء النمساوية إن هناك ثلاثة أسباب فقط تجبر المواطنين على الخروج من منازلهم وهم: عمل طارئ وشراء احتياجات أساسية كالطعام ومساعدة أفراد آخرين، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضاف كورتز، أن المواطنين سيكونون قادرين على الخروج فقط بمفردهم أو مع شركاؤهم في السكن.

وجاءت تصريحات كورتز بعد فترة وجيزة من إعلان حاكم ولاية تيرول عزله التام لمنطقة جبال الألب.

وسجلت النمسا حتى الآن 800 حالة إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة فقط.

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