فرنسا بصدد إغلاق جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر اعتبارا من منتصف الليل

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه أمر جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر ، التي لا تعد أعمالها حيوية وتخدم الجمهور ، بإغلاق أبوابها اعتبارا من منتصف الليل لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 4500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 91 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر جيروم سالومون نائب وزير الصحة أن الفرنسيين يجب أن يحدوا من الاختلاط الاجتماعي "بصورة جذرية".

وأضاف سالومون أن فرنسا تستعد للتعامل مع أعداد كبيرة من حالات الإصابة الخطرة بفيروس كورونا.

وحذر سالومون من أن فرنسا ستواجه "حالة وبائية عامة" في الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا تضاعف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة.

وأغلقت فرنسا جميع المدارس.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم لتسجل 145 ألف حالة إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة نحو 5300.

وسجلت الدول الإفريقية من رواندا إلى موريتانيا أول حالة إصابة في كل منها.