وزير الصحة العراقي: قد نعلن حالة الطوارئ جراء انتشار فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي مساءاليوم السبت، أن العراق قد يعلن حالة الطواريء خلال الساعات 24أو48 القادمة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال وزير الصحة العراقي لمحطة تلفزيون الشرقية:"إن قرار إعلان حالة الطوارئ قد يصدر خلال ال24أو48 بسبب انتشار حالات فيروس كورونا، ونخشى زيادة عدد المصابين".

وأضاف علاوي: "نحتاج إلى 150مليون دولار شهريا لإدارة أزمة كورونا".

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة الصحة والبيئة في العراق، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 93حالة مؤكدة و9حالات وفاة في مناطق متفرقة من البلاد.