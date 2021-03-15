الأردن يدين افتتاح كوسوفو سفارة لها في القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية افتتاح كوسوفو سفارة لها في القدس، مؤكدة أنها خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إن أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وافتتحت كوسوفو، أمس الأحد، رسمياً سفارتها في القدس، في اعتراف بالمدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل، وفقًا لما أعلنته وزارة خارجية كوسوفو.