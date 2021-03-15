يوروستات: ألمانيا الدولة الأكثر منحا للجنسية بين دول الاتحاد الأوروبي في 2019

أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحا لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي في 2019.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في ذلك العام وصل إلى 132 ألف شخص أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على جنسيات من دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين والذي بلغ نحو 706 آلاف و400 شخص.

وتعادل هذه النسبة تقريبا نفس نسبة عدد سكان ألمانيا قياسا إلى عدد سكان بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب يوروستات، فقد منحت إيطاليا جنسيتها لـ127 ألف شخص وفرنسا لـ109 ألف و800 شخص وإسبانيا لـ99 ألف شخص.

ووفقا للإحصائية، فقد شكل المغاربة مجددا في 2019 أكبر مجموعة حصلت على جنسيات دول تابعة للاتحاد الأوروبي بـ66 ألف و800 شخص، حصل 84% منهم على الجنسية الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية.

وجاء الألبان في المرتبة الثانية بـ41 ألف و700 شخص حصلوا على جواز سفر تابع للاتحاد الأوروبي، وجاء في المرتبة الثالثة البريطانيون بـ 30 ألف شخص.

يذكر أن البريطانيين جاءوا في المرتبة السابعة في إحصائية عام 2018.

وحصل أكثر من نصف الأتراك المجنسين (البالغ إجماليهم 28 ألفا و600 شخص) على الجنسية الألمانية.