البنك الدولي: دعم بسقف 300 مليون دولار لمساعدة مليون عائلة فقيرة في تونس

كشف مسؤول في البنك الدولي اليوم الإثنين عن برنامج لدعم جهود تونس لمكافحة الفقر تصل قيمته إلى 300 مليون دولار ويستهدف مليون عائلة تونسية.



وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، إن البرنامج سيوجه لدعم العائلات المعوزة والمصنفة تحت خط الفقر.



وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل تداعيات وباء فيروس كورونا، كما تشهد البلاد احتجاجات اجتماعية متواترة رافقت الانتقال السياسي منذ 2011 ضد تفشي البطالة والفقر.



وقدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس نسبة الفقر بـ2ر15 بالمئة في دراسة له بالتعاون مع البنك الدولي نشرت عام 2020 ولكن النسبة تخفي تفاوتا حادا إذ يمكن أن ترتفع النسبة في المناطق البعيدة عن المناطق الساحلية التي تضم الجانب الأكبر من المؤسسات الصناعية والسياحية، إلى أكثر من 40 بالمئة.



وقال بالحاج: "سيتبنى الرئيس هذا البرنامج بدعم من البنك. وشرط البنك هو الشفافية وأن يكون الدعم ناجعا ويذهب مباشرة إلى العائلات بواقع مليون عائلة، ما يعني ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين مواطن".



كما كشف المسؤول استعداد البنك لدراسة مشروع مدينة صحية في القيروان وسط تونس ومشاريع أخرى.



وأكد بالحاج أن "البنك الى جانب تونس في الأوقات الصعبة".