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المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:48 ص

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكيه، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال روكيه بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا فلبين ستارز" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني، إنه تلقى نتائج اختبار "كوفيد-19" الذي خضع له أمس الأحد في مكتبه، موضحا أنه قرر المضي قدمًا في تقديم الإحاطة بالمعلومات من خلال برنامج "زووم" حيث سيعقد مؤتمرات الفيديو بمفرده.

وأشار إلى أنه خضع إلى ثلاثة اختبارات "بي سي ار" خلال الأسبوع الجاري ، لأن هذا الإجراء مطلوب عندما يلتقي بالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، داعيا كافة المخالطين له إلى عزل أنفسهم.


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