 التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين لاستهداف مدينة خميس مشيط بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين لاستهداف مدينة خميس مشيط بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 10:20 ص

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمانة العامة للمنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين- وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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