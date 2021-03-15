إعدام 4 رجال اغتصبوا امرأة أمام زوجها في إيران

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام ضد أربعة رجال أدينوا باغتصاب امرأة، حسبما أفادت بوابة "نادي الصحفيين الشباب" الإيرانية الإخبارية اليوم الاثنين.



وبحسب المحققين، اختطف الرجال الأربعة زوجين من متسلقي الجبال في سفيد سانج في منطقة فريمان شمال شرقي البلاد العام الماضي، وقيدوا الزوج واغتصبوا زوجته عدة مرات أمامه.



وبحسب تقرير البوابة الإخبارية، تم إعدام الأربعة شنقا اليوم الاثنين في السجن المركزي بمدينة مشهد شمال شرق إيران بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام.



في إيران، تصدر أحكام الإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة تحت تهديد السلاح وتجارة المخدرات الخطيرة، من بين جرائم أخرى.



ويتم تنفيذ أحكام الإعدام سريعا بشكل خاص في حالات الاغتصاب والاعتداء على الأطفال.



وتواجه إيران الانتقادات الدولية منذ سنوات بسبب العديد من عمليات الإعدام.