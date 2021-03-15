شركة «كومبي ليفت»: المواد المتسببة في انفجار بيروت لا تزال في المرفأ

أعلنت الشركة الألمانية "كومبي ليفت"، التي أُسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيماوية التي أدت لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، أن المواد لم تشحن إلى خارج بيروت حتى الآن.

وأوضحت الشركة أن السبب هو عدم سداد السلطات اللبنانية الدفعة الأولى المنصوص عليها في العقد، مؤكدة أن الخطر لا يزال يحدق ببيروت، حيث توجد 5 سفن مدمِرة في الميناء يجب التخلص منها، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وكانت شركة "كومبي ليفت" للنقل الثقيل قد وقعت عقدا مع السلطات اللبنانية في نوفمبر لتطهير ميناء بيروت من المواد الخطيرة، بعد 3 أشهر من الانفجار الناجم عن مادة نترات الأمونيوم، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

والشهر الماضي، أنهت الشركة عملها وتم وضع المواد في حاويات خاصة، كان من المفترض أن يتم شحنها إلى ألمانيا لمعالجتها، بحلول نهاية فبراير.

وأوضح المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، أن جهود تطهير الميناء كلفت 3.6 مليون دولار، يتعين على الحكومة اللبنانية دفع مليوني دولار منها، فيما تتحمل شركة "كومبي" المبلغ المتبقي.

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، إنها تعاملت مع حاويات من الأسيتون وبيروكسيد الهيدروجين، موضحة أنه كان من الممكن أن يقع انفجار ثان خطير، كانفجار أغسطس الماضي، إذا اختلطت المادتان معا.

ومنذ 7 أشهر شهدت بيروت كارثة حلت بمرفأ بيروت وراح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، بسبب المواد الكيماوية التي خُزنت هناك وتُركت هناك نتيجة الإهمال والفساد، إلا أن المفاجأة الصادمة أعادت المأساة إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، بعد أن اتضح أن تلك المواد الخطيرة نفسها، لا تزال موجودة في قلب العاصمة اللبنانية حتى الآن.