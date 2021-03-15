عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد أداء رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.



وأدى الدبيبة، القسم أمام البرلمان، قائلًا: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل دائمًا مخلصًا لأهداف ثورة الـ17 من فبراير وأن أحترم الدستور والإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب بكل رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها».



وأدى أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي.





