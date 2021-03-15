التعاون يفوز على القادسية ويتأهل للدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل التعاون إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب تغلبه على القادسية 2 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم التعاون عن طريق لياندر تاوامبا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل حسن العمري هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 58 سجل سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون.

ولحق التعاون بفريق الفيصلي إلى الدور قبل النهائي، حيث فاز الأخير في وقت سابق من اليوم الاثنين على فريق الباطن 2 / 1.

وتستأنف مباريات دور الثمانية غدا الثلاثاء، بمواجهتين تجمع الأولى بين النصر والعين والثانية بين الاتحاد والفتح.