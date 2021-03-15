سول: واشنطن تشاورت معنا قبل محاولة التواصل مع بيونج يانج

أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تشاورت مع سول قبل محاولة التواصل مع كوريا الشمالية مؤخرا.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية في وقت سابق، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أن الإدارة الأمريكية الجديدة قامت بعدة محاولات خلف الكواليس للتواصل مع كوريا الشمالية، لكنها لم تنجح حتى الآن، بحسب بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، لي جونج-جو، خلال مؤتمر صحفي معتاد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حافظتا على التشاور الوثيق والتعاون فيما بينهما خلال مجمل مجمل عملية مراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.

وأضافت أن السلطات الدبلوماسية الأمريكية تشاورت مع كوريا الجنوبية مسبقا قبل التواصله مع كوريا الشمالية قائلة "على حد علمي، كان لدى حكومتنا عدة فرص للتعبير عن وجهة نظرها والتشاور (مع الولايات المتحدة) في مراجعتها للسياسة تجاه كوريا الشمالية".

وأشارت "يونهاب" إلى أن تجري الولايات المتحدة حاليا مراجعة كاملة لسياستها تجاه كوريا الشمالية تقول إن من شأنها أن تقود في اتجاه "نهج جديد" بشأن الشمال. وحتى الآن لم توجه إدارة بايدن علانية أي رسالة مباشرة إلى بيونج يانج منذ وصولها إلى السلطة في 20 يناير الماضي.