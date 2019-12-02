 ضبط مروج شائعة وقفة احتجاجية لأهالي قرية بدمياط لانتشار المخدرات - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 5:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

ضبط مروج شائعة وقفة احتجاجية لأهالي قرية بدمياط لانتشار المخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:54 ص

 أجرت الأجهزة الأمنية، تحريات مكثفة حول ما تم تداوله على المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن تنظيم أهالي إحدى القرى بدمياط، لوقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية، تحت عنوان «أهالي البصارطه بدمياط ينظمون وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات فى القرية». 

وأكد المصدر عدم صحة ما نشر، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة، بين طرف أول «4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية»، طرف ثانى «4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية»، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم 4 سلاح أبيض، كما تم ضبط الشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة.

 




اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك