ضبط مروج شائعة وقفة احتجاجية لأهالي قرية بدمياط لانتشار المخدرات

أجرت الأجهزة الأمنية، تحريات مكثفة حول ما تم تداوله على المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن تنظيم أهالي إحدى القرى بدمياط، لوقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية، تحت عنوان «أهالي البصارطه بدمياط ينظمون وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات فى القرية».

وأكد المصدر عدم صحة ما نشر، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة، بين طرف أول «4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية»، طرف ثانى «4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية»، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم 4 سلاح أبيض، كما تم ضبط الشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة.







