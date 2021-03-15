أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء 8.86 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ256 ألفا و195 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1.2 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.58 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 73 ألفا و463 حالة.

ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.