تراجع بنحو 30% في إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى بألمانيا بسبب كورونا

سجلت إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى في ألمانيا تراجعا ملحوظا في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في مسح للسوق أجرته مجلة "فودسيرفيس" المتخصصة، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الاثنين بمناسبة إقامة النسخة الرقمية من معرض انترنورجا.

وأوضحت نتائج المسح أن إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى في ألمانيا تراجعت في العام الماضي بنسبة 29.8% لتصل إلى نحو 10.7 مليار يورو.

في المقابل، كانت هذه السلاسل حققت في عام 2019 زيادة في الإيرادات بنسبة 6.1%، وشمل استطلاع المجلة أكبر 100 شركة في مجال الضيافة تمتلك نحو 20 ألف مطعم في ألمانيا، وقامت المجلة بتقدير مبيعاتها بشكل جزئي.

الجدير بالملاحظة في نتائج المسح أن شركات الوجبات السريعة "كويك سيرفيس" تضررت من الجائحة على نحو أقل حدة من بقية العروض الأخرى في قطاع الضيافة، حيث تمكنت هذه الشركات من اجتياز الأزمة بشكل جيد نسبيا عبر خدمات التوصيل ومحطات الاستلام ومنافذ تسليم الوجبات لقائدي السيارات.

وانطبق هذا الأمر على سبيل المثال على أكبر سلسلتي مطاعم في ألمانيا وهما محلات ماكدونالدز وبرجر كينج.

كما لم تتضرر الشركة الألمانية المملوكة لمجموعة Yum (كنتاكي وبيتزا هت) وكذلك شركة صبواي بتداعيات الجائحة بنفس القدر السيئ الذي تضررت به بقية شركات القطاع.

وأثرت الجائحة بقوة على شركة (إل إس جي) التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران والمسؤولة عن عمليات الإمداد والتموين على متن طائرات الركاب وفي الفعاليات، وكذلك شركة تانك آند راست التي تقدم خدمات الضيافة في محطات الخدمات على الطرق السريعة حيث تقلصت إيراداتها بشكل ملحوظ.