المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يأمل اختفاء البديل الألماني من البرلمانات



قيّم رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، خسارة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للأصوات في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن فورتمبرج وراينلاند-بفالتس بأنها إيجابية، مطالبا في الوقت نفسه الأحزاب والمجتمع المدني بعدم التهاون في تصديهم للحزب.



وقال شوستر في تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و "شتوتجارتر ناخريشتين" اليوم الاثنين: "خسارة حزب البديل من أجل ألمانيا في الولايتين تطور إيجابي... يجب أن يظل هدفنا هو اختفاء حزب البديل من أجل ألمانيا من البرلمانات".



وذكر شوستر أن مراقبة محتملة من قبل هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" للحزب للاشتباه في تطرفه اليميني قد يؤثر على قرارات الناخبين على المدى الطويل، وقال: "لأنه حينها سيتضح بشكل متزايد أين يتداخل حزب البديل من أجل ألمانيا مع الجماعات اليمينية المتطرفة وكيف ينشر بنفسه المحتوى اليميني المتطرف"، مناشدا الأحزاب الأخرى عدم تشكيل ائتلافات مع الحزب على أي مستوى "ولا حتى في البلديات".