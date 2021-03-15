مصطفى محمد يتعرض للسرقة في تركيا

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تعرض مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، والمعار لفريق جالاتا سراي التركي، لحالة سرقة أثناء تسوقه باسطنبول.

وذكرت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد تعرض لسرقة حقيبته أثناء التسوق في اسطنبول ولم تنجح قوات الأمن في الحصول على المسروقات ومن بينها جواز السفر الخاص به.

وبحسب الصحف التركية، فإن مصطفى محمد، ذهب للتسوق وهاجمه بعض اللصوص وسرقوا حقيبته ورغم وصول رجال الأمن إلا أنه لم يتمكن من التغلب على صدمة الحادث.

من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء مصطفى محمد إلى معسكر مارس المقبل وذلك لمواجهة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا ولكن مهاحم الزمالك سيواجه صعوبة في العودة بسبب سرقة جواز السفر وبالتالي لن يغادر تركية.

مصطفى محمد نجح في تسجيل 6 أهداف في 8 مباريات خاضها مع جالاتا سراي.