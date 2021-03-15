الدنمارك: المرأة المتوفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا عانت من أعراض غير عادية

تقول وكالة الأدوية الدنماركية، إن المرأة التي توفيت بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت تبلغ من العمر 60 عامًا، عانت من مجموعة "غير عادية" من الأعراض.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الإثنين، عن تانيا إريكسن، المسؤولة في وكالة الأدوية الدنماركية، إن السيدة كانت تعاني من انخفاض في عدد الصفائح الدموية، وجلطات دموية في الأوعية الكبيرة والدقيقة، بالإضافة إلى نزيف.



وقالت وكالة الأدوية الدنماركية إن مجموعة الأعراض "غير عادية تماما"، وأن وكالة الأدوية الأوروبية وسلطات الاتحاد الأوروبي الأخرى تقوم بالتحقيق فيها بدقة.



وكانت شركة "أسترازينيكا" قالت في وقت سابق أمس الأحد، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لمرض "كوفيد -19" الناتج عن الاصابة بالفيروس، يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث انضمت أيرلندا إلى عدد من الدول الأوروبية التي علقت استخدامه كخطوة احترازية.



وعلق المسؤولون في هولندا وإيرلندا وإحدى مناطق إيطاليا، مؤقتًا، استخدام تطعيم أسترازينيكا بعد تقارير عن حدوث جلطات ووفاة مدرس في إيطاليا.