هولندا تجري انتخابات تاريخية مدتها 3 أيام خلال الإغلاق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا اليوم الاثنين، في أول انتخابات في البلاد على الإطلاق تمتد على مدى 3 أيام؛ بهدف تجنب الازدحام أثناء الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.

وفتح عدد من مراكز الاقتراع أبوابه، وذلك قبل يومين من اليوم الرسمي -والأخير- للتصويت يوم الأربعاء، لمنح 13 مليون شخص لهم حق التصويت وقت أرحب للإدلاء بأصواتهم خلال الجائحة.

كما تم السماح بالتصويت عبر البريد لأول مرة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر ويعيشون داخل البلاد.

وتم فتح نحو 1600 مركز اقتراع صباح اليوم الاثنين الساعة 0730 (0630 بتوقيت جرينتش). ويعد يوم الأربعاء يوم التصويت الرئيسي.

وتطبق قواعد وقائية صارمة في جميع مراكز الاقتراع. ويتم تطهير الطاولات والمقصورات والأماكن الأخرى بانتظام.

ومن المقرر أن يظل حظر التجوال الليلي أثناء الجائحة ساريا في جميع أيام الانتخابات الثلاثة، ولكن هناك استثناءات للناخبين المتأخرين وموظفي مراكز الاقتراع.

ولتجنب مخاطر الطوابير والحشود في مراكز الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء، تدعو الحكومة المواطنين الذين لا يواجهون مخاطر صحية في حالة الإصابة بفيروس كورونا إلى التصويت يوم الأربعاء.

ويتنافس 37 حزبا في الانتخابات، وهو رقم قياسي. قبل التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب "في في دي" بزعامة رئيس الوزراء مارك روته بشكل واضح بنحو 24%، يليه حزب "بي في في" الذي يتزعمه الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز بحوالي 12%.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحالف السابق الذي يقوده "في في دي" بزعامة روته سيحصل على أصوات كافية للأغلبية. ولن يكون هناك نتائج متوقعة حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء.