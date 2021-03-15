يلتقي المنتخب الاسكتلندي نظيره النمساوي على استاد "هامبدن بارك" في جلاسجو الأسبوع المقبل ، وذلك في افتتاح مسيرة الفريق بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 حيث قرر المنتخب النمساوي عدم تقديم طلب لتغيير مكان إقامة اللقاء.

ويخوض المنتخب النمساوي المباراة بدون لاعبيه المحترفين بألمانيا في ظل عدم موافقة الأندية الألمانية على تسريح لاعبيه للمشاركة مع منتخبات بلادهم بسبب قيود الحجر الصحي والسفر المطبقة حاليا في ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الاثنين.

وقال الألماني فرانكو فودا المدير الفني للمنتخب النمساوي اليوم الاثنين :"إذا كنا قد قمنا بتبديل حقوق اللعب على أرضنا ، فكان علينا أن نلعب ثلاث مباريات صعبة ومرهقة خارج ملعبنا في مولدوفا وإسرائيل واسكتلندا خلال سبتمبر المقبل".

وأضاف :"نأمل أيضا في التمتع بأفضلية فعلية باللعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا خلال الخريف المقبل".