وقف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا في فرنسا وإيطاليا

أوقفت فرنسا وإيطاليا استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لتنضمان بذلك لقائمة متزايدة من الدول التي أقدمت على هذه الخطوة في أوروبا، من بينها المانيا وهولندا وأيرلندا والدنمارك.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سوف يتم التوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا لحين إجراء تقييم جديد بواسطة وكالة الأدوية الأوروبية، لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين اللقاح وما تردد عن إصابة بعض الأشخاص بجلطات دموية.



ووصف ماكرون هذه الخطوة بأنها "إجراء احترازي" وذكر أنه من الممكن استئناف التطعيمات سريعا.



ومن جانبها، دعت وكالة الأدوية الإيطالية (إيفا) إلى تجميد استخدام اللقاح في مختلف أنحاء البلاد كإجراء احترازي.



وذكرت شركة استرازينيكا للأدوية أمس الأحد أنه لا توجد دلائل على أن اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا يزيد من مخاطر حدوث جلطات دموية.