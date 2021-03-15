تحقيقات انتحار عامل بالبساتين: قفز من الدور التاسع لعدم قدرته الإنفاق على زوجته

كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة انتحار عامل بمنطقة البساتين، عن سبب انتحاره، وهو عدم قدرته على الإنفاق على زوجته، وقررت النيابة تسليم الجثة لذويه.



ورد بلاغ إلى عمليات النجدة بسقوط شاب من الدور التاسع في منطقة البساتين، وبانتقال رجال المباحث والفحص تبين انتحار، عامل نظافة بسنتر، ومقيم بعرب المعادي البساتين، بالقفز من الشرفة بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقة ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبة زوجته (تينا بيه - 19 سنة)، سودانية الجنسية ومقيمة بعرب المعادى البساتين الانفصال لعدم قدرته على الإنفاق عليها.