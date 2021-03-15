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«قومي المرأة» بالإسكندرية ينظم ندوة حول إجراءات كورونا

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 5:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 5:18 ص

ترأست مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الدكتورة ماجدة الشاذلي، مساء اليوم الأحد، ندوة بقرية أبيس ٣/٨ مستهدفة 40 سيدة من القرية تتراوح أعمارهن بين 20 و60 عاما.

وتناولت إيمان مانا، عضوة الفرع، بعض الإرشادات الخاصة بمنع الإصابة بعدوى كورونا وأهمية ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.

ثم بدأ عرض فيلم وثائقي، الذي استنكرت فكرته عادة الختان من السيدات خاصة بعد وفاة الطفلة في الفيلم ورفض العنف الأسري والزواج المبكر والحث على اعتزاز المرأة بنفسها وضرورة رفضها لأي عنف أسري من زوجها وأهمية طلب المشورة الدينية من رجل الدين المستنير والمشورة الطبية من الطبيب المختص.

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