ضبط 240 كيلو رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة تموينية على أسواق اللحوم والبرمجة ومحلات البقالة، بمدينة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين، وتحت إشراف اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية تموين كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٠ كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بيع رنجة بمدينة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٨٠ كيلو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بيع اللحوم بمدينة كفرالشيخ، وضبط ٥٠ كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بقالة في مدينة كفر الشيخ، وضبط ٢٠ كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بيع أسماك بمدينة كفرالشيخ.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر بها.