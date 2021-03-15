محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف المالي للمشروعات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، اجتماعاً، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومديري الإدارات الهندسية، والتخطيط، والمالية ومراقب الحسابات؛ لمتابعة الموقف المالي والإداري لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وبدأ الاجتماع بمناقشة الموقف المالي للمحافظة في الربع الأخير من السنة المالية ٢٠/٢١، وتوفير المبالغ اللازمة لإنهاء كافة المشاريع في الجدول الزمني المحدد لها، وعلى رأسها مشروعات الرصف والتطوير وخاصةً رصف شارع الإسكندرية والكورنيش، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، محطة إنتاج البيض، كوبري المشاة الكهربائي بطنطا، تطوير منطقة السيد البدوي وشارع السكة الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بعمل مزاد علني لبيع المحال التجارية بسور استاد طنطا وعمارات عبد المنعم رياض لتعظيم إيرادات المحافظة خلال الفترة المقبلة.