لميس الحديدى تكشف عن البرومو الأول لمسلسل «الاختيار 2»

عرضت الإعلامية لميس الحديدى البرومو الأول لمسلسل الاختيار الجزء الثانى الذى سيعرض فى رمضان 2021.

قالت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة : "إن هذا المسلسل سيزين قناة أون فى شهر رمضان وجميعنا سعداء فى القناة بذلك خاصة بعد نجاح الجزء الأول منه الذى مثل ملحمة عظيمة للشهيد المنسى سنرى فى رمضان المقبل الجزء الثانى بما يضمه من عدد كبير من النجوم".

وواصلت: "الجزء الثانى وأهم ما فيه أنه تجسيد لملحمة وطنية أخرى بعد ملحمة الشهيد المنسى لرجال أجهزة الأمن والداخلية فى حماية الوطن فى فترة صعبة بين عامى 2013-2020 والتى شهدنا فيها مرحلة صعبة من عمليات إرهابية ضد الكنائس وفى قلب الوطن حيث لم تكن قاصرة على سيناء فقط كثير من الشوارع فى كافة ربوع مصر شهدت عمليات إرهابية فى القاهرة ومحافظات مصر كل شبر فى مصر خاص معركة ضد الإرهاب".

وأتمت: "لما تشوفوا الجزء الثانى كل واحد فينا هيفتكر ذكرياته مع هذه الأحداث وهيقول أنا فاكر الحدث ده وكنت ماشى ساعتها فى الشارع ده.. كل يوم كنا بنودع شهداء من أجهزة الأمن والجيش ومن المواطنين، الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة ونتوقع أن يكون عمل رائعاً تماماً كما كان فى الجزء الأول بل أكثر منه".

كانت شركة سينرجى قد أعلنت فى وقت سابق عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة فى ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

حقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

تناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.