إعادة فتح المتاحف وبعض المتاجر في ليتوانيا

خففت ليتوانيا من إجراءات الإغلاق اليوم الاثنين، مما سمح بإعادة فتح المتاحف والمعارض، بموجب تدابير صحية صارمة، فضلاً عن بعض المتاجر والمؤسسات التعليمية.

وأصبح بالإمكان إعادة فتح المحلات التجارية التي يمكن الوصول المباشر إليها من الشارع، في حين سمح باستئناف الدراسة مرة أخرى في الفصول الدراسية في العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة المطلة على بحر البلطيق العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، قد أعلنت حالة الإغلاق في منتصف ديسمبر الماضي كرد فعل لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات تخفيفية أولية في منتصف فبراير الماضي، وبداية مارس الجاري في ضوء بدء انخفاض الأعداد .

بيد أن قواعد حرية التنقل في أجزاء معينة من البلاد ظلت دون تغيير، حيث لا يمكن للسكان في فيلنيوس و15 مدينة أخرى ، السفر إلى مدن أو بلدات أخرى دون سبب مقنع حتى نهاية هذا الشهر ، وفقا لما قررته الحكومة اليوم الاثنين .

ومنذ بداية الجائحة، سجلت ليتوانيا أكثر من 205 آلاف حالة إصابة بالفيروس الفتاك وأكثر من 3 آلاف و410 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.