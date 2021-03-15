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محتجون يقطعون الطريق السريع شمال شرق الناصرية بالعراق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:03 م

أفاد مصدر محلي عراقي اليوم الاثنين، بقيام محتجين بقطع الطريق السريع شمال شرق الناصرية في محافظة ذي قار احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن " الأهالي خرجوا للاحتجاج على نقص الخدمات من شبكات كهرباء ومدارس ومياه، وقطعوا الطريق السريع للضغط على الحكومة المحلية".

وأضاف المصدر أن المحتجين لجأوا إلى قطع الطريق بعد تسويف مطالبهم من قبل المسؤولين في الحكومة المحلية، على حد قولهم.

يذكر أن محافظة ذي قار شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية العراقية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

 


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