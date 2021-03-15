طيران الإمارات و«تاب» البرتغالية توسّعان شراكتهما الاستراتيجية

وقعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حالياً.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي ، في بيان صحفي نشره على موقعه الالكتروني اليوم الإثنين، أن الاتفاقية الجديدة سوف تسهل لعملاء الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة في العديد من المسارات الجديدة عبر الأمريكتين وشمال أفريقيا وشرق آسيا.

ووفق البيان، ستبحث طيران الإمارات وطيران تاب أيضاً سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال وإنفاقها والمزايا الأخرى، مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات.

وتخطط الناقلتان أيضاً لدعم برنامجيهما للتوقف في دبي ولشبونة، كما ستدعم طيران الإمارات طيران تاب في بحثها عن فرص لإمكانية التوسع في الإمارات العربية المتحدة.

وطبقا للبيان، من المنتظر أن تدخل الاتفاقية الموسعة حيز التنفيذ اعتباراً من أول مايو المقبل بعد صدور الموافقات التنظيمية، وسوف توفر للعملاء مزايا سلسة للحجز وإصدار التذاكر والسفر عبر 70 وجهة عبر شبكتي طيران الإمارات وطيران تاب.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "ارتبطت طيران الإمارات وشركة طيران تاب البرتغالية بشراكة رمز ناجحة طوال السنوات الثماني الماضية، ويسعدنا توسيع هذه العلاقة، حيث نتطلع إلى تقديم مزيد من الفوائد لعملائنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات والشبكة في طيران تاب أريك دي إن الاتفاقية تتيح للعملاء فرص السفر بسلاسة عبر العالم، معربا عن تطلعه إلى نقل عملاء طيران الإمارات إلى عدد أكبر من مدن البرتغال، وإلى وجهاتها عبر الأمريكتين وشمال إفريقيا، وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من برنامج "تاب" الخاص للتوقف في البرتغال.

ولفت البيان إلى أن طيران تاب البرتغالية سوف تضع بموجب الشراكة الموسعة رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى وجهات شهيرة في شرق آسيا، مثل تايبيه وطوكيو وأوساكا ومومباي ودلهي ودكا ومالي وجاكرتا ودينباسار ومانيلا وهانوي، بالإضافة إلى برشلونة ومكسيكو سيتي.