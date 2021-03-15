 رئيس الحكومة الليبية يجتمع مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة الليبية يجتمع مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت

مروة محمد:
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:37 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:37 م

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، وذلك للوقوف على احتياجات اللجنة وبحث تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

كان الدبيبة ونائبيه والوزراء في الحكومة، أدوا، في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي بمدينة طبرق (1300 كم شرق طرابلس).

وتتكون الحكومة من نائبين للرئيس، و26 حقيبة وزارية، و 6 وزراء دولة، ومن المنتظر بعد أداء اليمين أن تستلم الحكومة مهامها ومسؤولياتها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة المؤقتة في البيضاء.

كما أدى المجلس الرئاسي الليبي في وقت سابق اليوم اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس.

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