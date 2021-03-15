اتالانتا يتحلى بالطموح في المواجهة الأوروبية أمام ريال مدريد

يعود اتالانتا الإيطالي إلى إسبانيا بحثا عن التأهل للمرة الثانية إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد مسيرة مبهرة في الظهور الأول له بالبطولة القارية.

ويلتقي اتالانتا غدا الثلاثاء مضيفه ريال مدريد البطل القياسي لدوري الأبطال برصيد 13 لقبا في مهمة أصعب كثيرا من ظهوره السابق في إسبانيا عندما فاز على بلنسية 8 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر ليعبر عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.

وخسر اتالانتا بعشرة لاعبين على ملعبه أمام النادي الملكي بهدف دون رد في مباراة الذهاب، لكن الخسارة لم تسبب صدمة حقيقية للنادي الإيطالي.

ومنذ ذلك الحين حقق اتالانتا ثلاثة انتصارات بالدوري الإيطالي مسجلا عشرة أهداف مقابل استقبال شباكه لهدفين خلال تلك المسيرة ، وكان الاستثناء الوحيد هو الخسارة أمام إنتر ميلان المتصدر بهدف دون رد.

ويدخل اتالانتا مواجهة الريال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز يوم الجمعة الماضي على سبيزيا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى ، بثلاثة أهداف لهدف، حيث تكفل ماريو باساليتش بتسجيل هدفين.

وقال لاعب الوسط الكرواتي باساليتش الذي يبدو وأنه تعافى تماما من إصابة بتمزق في الفخذ "صفر/ 1 ليست بالنتيجة المستحيلة وأنا الآن مستعد".

ومع تبقي 11 جولة على نهاية موسم الدوري الإيطالي ، تقدم اتالانتا للمركز الرابع بفضل الفوز على سبيزيا، ليقترب من حجز مقعده في البطولة القارية في الموسم المقبل.

ويشعر المدرب جيان بييرو جاسبريني الذي نال إشادة واسعة بسبب تطور الفريق بشكل مستمر منذ توليه المسؤولية في 2016، بأن آمال التأهل لدور الثمانية الأوروبية مازالت قائمة.

وقال جاسبريني في إشارة إلى طرد ريمو فريلر في الدقيقة 17 من مباراة الذهاب أمام الريال "الأمر يتعلق بالجدارة، بالنظرا إلى الوضع المؤسف في المباراة التي جرت على ملعبنا، عندما لم نستطع تقديم المباراة التي كنا نتطلع لها، وتوجب علينا أن نقلل الخسائر، في النهاية النتيجة كانت صفر /1".

وأضاف "لم تكن النتيجة الأفضل بالنسبة لنا وتضعنا في وضعية صعبة في مدريد لكننا أيضا ليس لدينا ما نخسره وقبل كل شيء نريد أن نثبت أنفسنا أمامهم ونرى ما إذا كنا نستطيع تحقيق نتيجة جيدة".

منهج "ليس لدينا ما نخسره" الذي اعتمد عليه جاسبريني في النسخة الماضية من دوري الأبطال كان مجديا وخسر الفريق بشرف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف بعد وقت إضافي خلال مواجهة دور الثمانية التي أقيمت من مباراة واحدة بسبب جائحة كورونا.

وتعرض ريال مدريد من جانبه لانتقادات بعد العرض المتواضع أمام اتالانتا قبل الفوز بصعوبة على إلتشي المتواضع بهدفين لهدف في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، عقب تسجيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع.

لكن النادي الملكي سيستغل خبراته المتراكمة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من موقعة الإياب أمام اتالانتا.