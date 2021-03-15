 هولندا: إعطاء 1.31 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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هولندا: إعطاء 1.31 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أمستردام - د ب أ:
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:53 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.31 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم الاثنين إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ30 ألفا و306 جرعات يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.3 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعة أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.17 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و200 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوعين .

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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