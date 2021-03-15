أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء 25.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.



وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 349 ألفا و372 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة ستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، من جرعتين.



وبدأت حملات التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعا.



وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 4.27 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 125 ألفا و753.



وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وستة أسابيع.



ويشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.