متابعة أعمال إنشاء كوبري نزلة عبيد وحملات النظافة والإنارة بالمنيا

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية للمدينة تعمل على رفع كفاءة الطرق وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وأضاف أبو كريشة أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين تابعت أعمال إحلال وتجديد كوبري نزلة عبيد وطهنا الجبل، حيث تم تركيب الشدة الخشبية لصب الأعمدة الخرسانية، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم الكوبري خلال شهر، طبقًا للجدول الزمني المحدد وبالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبجودة ودقة عالية.

وفي سياق متصل، واصل قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين أعمال صيانة وإنارة الكشافات بمدخل قرية طهنا الجبل والطريق العام، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا للحوادث.

ومن جانبه، واصل قسم البيئة التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين وصفط الخمار عمله برفع ٥٥ طنًا من المخلفات والتراكمات، وتفريغ الصناديق أولًا بأول من نقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض.