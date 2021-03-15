أوكرانيا: مهتمون بالتعاون مع مصر في تأهيل ترام الرمل وعمرات عربات السكة الحديد

استقبل وزير النقل، كامل الوزير، السفير الأوكراني بالقاهرة، إيفهين ميكيتنكو؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأشاد السفير الأوكراني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل المجالات، معربا عن تطلعة للتعاون مع الجانب المصري في كل قطاعات النقل.

وأبدى السفير الأوكراني اهتمامه بالتعاون في مشروع "تأهيل ترام الرمل"، وأكد الوزير أهمية المشروع لتعظيم منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن المشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، والمفوضية الأوروبية، وأن الشركات الأوكرانية لديها فرص المشاركة في الطرح الخاص بالمشروع مع الشركات العالمية الكبرى الأخرى التي سيتم طرح المشروع عليها.

كما أبدى السفير الأوكراني اهتماما بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية خاصة مع الطفرة والنقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع، حيث تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة، وكذلك التعاون في مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية، على أن يتم ذلك في الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد، واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفوري في هذا التعاون.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل النهري من خلال التعاون في تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال، حيث أكد الوزير أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري؛ باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أمانا وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية (الإسكندرية - دمياط)، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل تكلفة صيانتها، وأن على الشركات الأوكرانية عقد لقاءات مكثفة مع هيئة النقل النهري لتحديد أولويات التعاون وفقا لخطة وزارة النقل في هذا المجال.