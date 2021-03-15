 التعليم العالي: إنهاء تقوية البنية التكنولوجية للجامعات الحكومية خلال فترة وجيزة - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

التعليم العالي: إنهاء تقوية البنية التكنولوجية للجامعات الحكومية خلال فترة وجيزة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:30 ص

أشاد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للبنية التحتية للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والاتصالات؛ لتقوية البنية التكنولوجية في تلك الجامعات.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، إن الدولة خصصت للمشروع القومي الضخم دعمًا قويًا، معلنًا انتهاء المشروع الذي يدخل كل الجامعات الحكومية في منظومة إلكترونية شديدة السرعة والفعالية، خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن تقوية البنية التحتية في الجامعة الحكومية تعود بالنفع على الطالب، وتسمح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين استخدام كل شبكات المعلومات في التو واللحظة، قائلًا إن تجربة التعليم أونلاين مطروحة في المستقبل؛ للاستفادة من إمكانياتها إلى جانب التعليم المعتاد.

وعن أوضاع المدن الجامعية، أشار متحدث التعليم العالي إلى تخصيص غرف للعزل في المدن الجامعية للتعامل مع أي طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الطالب يحظى بمتابعة طبية مستمرة في تلك الحالة.

ولفت إلى تحويل الطالب إلى المستشفى حال الحاجة لذلك، موضحًا أن الوزارة تطبق نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفصل الدراسي الأول، وتستمر في حملات التوعية للطلاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك