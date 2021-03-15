أزمة كورونا تكبح الاستهلاك الخاص في ألمانيا

أدت أزمة كورونا إلى كبح الاستهلاك الخاص بشدة في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين، أن إنفاق الأسر الألمانية تراجع العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بعام 2019، وذلك بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وبحسب البيانات، فإن هذا أكبر انخفاض في الاستهلاك الخاص يتم تسجيله منذ عام 1970، ويختلف جوهريا عن سلوك المستهلكين خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي حدثت عامي 2008 / 2009، والذي تراجع لدعم الاقتصاد في ذلك الحين.

وخلال النصف الأول من العام الماضي على وجه الخصوص، انخفض الإنفاق في جميع المجالات تقريبا.

وفي الإغلاق الأول، لم يكن هناك إنفاق على التنقل عبر السكك الحديدية والسفر الجوي وكذلك الذهاب إلى المطاعم، بينما ارتفع إنفاق الألمان على الطعام والشراب بنسبة بلغت 3. 6% في العام الماضي بأكمله.

وفي المقابل زادت الرغبة في شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة في النصف الثاني من 2020، وهذا يشمل السيارات والأثاث أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة.

وعقب انخفاض بنسبة 5. 8% في النصف الأول من العام، ارتفع الإنفاق في النصف الثاني بنسبة 8. 7% على أساس سنوي.

ويرجح الإحصائيون أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة ربما كان له دور هنا.