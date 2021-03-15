 السلطات الإيطالية تصادر دفعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا بعد وفاة رجل - بوابة الشروق
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السلطات الإيطالية تصادر دفعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا بعد وفاة رجل

لقاح استرازينيكا - ارشيفية
لقاح استرازينيكا - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 6:05 م
أعلن ممثلو الادعاء في إقليم بييمونتي شمالي إيطاليا اليوم الاثنين أنهم صادروا مجموعة من 393600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا إثر وفاة رجل بعد ساعات من تلقيه حقنة.

وعلقت الحكومة الإقليمية في بييمونتي أمس الأحد استخدام الدفعة بعد أن مرض ساندرو توغناتي، مدرس الموسيقى (57 عاما)، وتوفي في ظروف لم يتم توضيحها بعد، وفقا لوكالة رويترز.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن هيئات التحقيق في جزيرة صقلية، تجري دراسة شاملة لظروف وفاة بعض المواطنين الذين سبق تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا".

وعلقت إيرلندا والدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد ظهور حالات من تجلط الدم، وبعضها فتاكة، لدى أشخاص تلقوه.

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