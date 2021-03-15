الناتو: مخاوف جدية حول سلوك تركيا في شرق المتوسط

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، بأن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا، مؤكدا أن التحالف يمثل "منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة".

وقال ستولتنبرج ـ أمام نواب البرلمان الأوروبي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنني :"أعربت عن مخاوفي الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية، وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظمة صواريخ اس-400 أو المرتبطة بالحقوق الديموقراطية في تركيا".

وتابع "لكنني أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوا بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، وكذلك على خلفية دورها في النزاعات في سوريا وليبيا وناجورني قره باغ.

وفي ديسمبر الماضي فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ اس-400 من روسيا، غريمة الحلف.

واتبع الرئيس الأمريكي، جو بايدن النهج المتشدد نفسه إزاء شراء الأسلحة الروسية، فيما لا تزال إدارته تسعى إلى التوصل لمقاربتها الخاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وسيلتقي وزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل لأول مرة وجها لوجه في اجتماع يضم فريق إدارة بايدن.

وأنشأ الحلف العام الماضي "آلية لفض النزاع" في مسعى لتجنب وقوع اشتباكات بين تركيا واليونان مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط.